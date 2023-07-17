Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

BİSAM'ın yaptığı hesaba göre, Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 10 bin 434 TL, yoksulluk sınırı 36 bin 91 TL oldu.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2023 dönemi Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) Haziran 2023 için 10 bin 434 TL oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı ise 36 bin 91 TL oldu.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 851 TL oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 746 TL, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 933 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 1904 TL oldu.

Süt ve süt ürünleri grubu ilk sırada

Günlük harcamalarda Nisan 2023'de en yüksek maliyet grubunu ise süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Bu grupta günlük harcama gereksinimi 114,78 lira oldu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 70,05 TL olurken, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 54,93 TL’ye ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı da günlük 23,4 TL oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19,19 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grubu oldu. Ayrıca yumurta için 7,81, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,13 TL harcama yapılmasının gerektiği görüldü.