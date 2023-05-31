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AK Partili belediyeden suya dev zam!

AK Partili belediyeden suya dev zam!
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AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konutta kullanılan suya yüzde 40, iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yaptı.

İSU Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Birinci Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Oditoryum Salonu'nda yapıldı. Kurulda su zammı da gündeme geldi.

SUYA BÜYÜK ZAM YAPILDI
Görüşülen maddelere göre Kocaeli'de meskende su fiyatları 10 metreküpe kadar 15.25 liraya, 10 metreküpten sonra 27.83 liraya çıkarılması talep edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kocaeli'de konutta kullanılan suya yüzde 40, işyerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yapıldı.

 

Etiketler kocaeli büyükşehir belediyesi suya zam
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