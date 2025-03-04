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Akaryakıt sektöründe dev birleşme resmileşti

Akaryakıt sektöründe dev birleşme resmileşti
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BP Petrolleri A.Ş.’nin tüm hak ve yükümlülükleri resmen Petrol Ofisi’ne devredildi.

BP Petrolleri’nin (BP), Petrol Ofisi, çatısı altında birleşme işlemi 28 Şubat tarihinde resmen tamamlandı. Bu kapsamda, DAĞ/471-7/10208 numaralı Petrol Piyasası Dağıtıcı Lisansı sahibi Petrol Ofisi, yüzde 100 oranında hissedarı olduğu DAĞ/471-143/10338 numaralı Petrol Piyasası Dağıtıcı Lisansı sahibi BP ile Türk Ticaret Kanunu’nun 155 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşti. 1282 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen tescil işlemi ile BP, tüzel kişiliğini sona erdirerek tasfiyesiz infisah etti ve tüm hak ve yükümlülükleri külli halefiyet yoluyla Petrol Ofisi’ne devredildi.

‘PROJELERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “BP’nin Petrol Ofisi Grubu’na katılması hem bizim hem de sektör için yeni bir dönemin başlangıcı. Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700’e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye’nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İSTASYON DÖNÜŞÜMLERİ SÜRÜYOR

BP’nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibariyle faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede ‘bp’ markası ve ‘Petrol Ofisi’ markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor. Hâlihazırda ‘bp’ markası ile faaliyet gösteren perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanmış olacak.

DHA

Etiketler akaryakıt petrol ofisi grubu birleşme bp petrolleri
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