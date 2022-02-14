Akaryakıt ve otogaza dev vergi indirimi geliyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bilindiği gibi son günlerde KDV yani vergi indirimi gündemde bir hayli fazla yer alırken peş peşe vergi indirimi kararı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarında vergi indirimi yapılacağını belirtmişti. Vergi indirimine ilişkin karar ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre vergi indirimi yarın yani 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konu hakkında yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

Üstelik KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir.”

KDV İNDİRİMİ YAPILDI

Bu KDV indirimi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanırken akaryakıt fiyatlarından şikayetçi olan milyonlarca otomobil sahibi tarafından da akaryakıt için vergi indirimi beklenmektedir. Otomobil sahipleri akaryakıt fiyatlarında vergi indirimi yapılarak fiyatların düşürülmesini istiyorlar. Peki vergi indirimi yapılırsa akaryakıt fiyatları nasıl olacak?

AKARYAKITA VERGİ İNDİRİMİ

2022 yılı için kurşunsuz benzin 95 oktan olan benzinin ÖTV oranı 2,03 TL olan bu fiyat pompa fiyatlarına kalıcı olarak yansımıştı. Buna göre benzin vergi oranı 2.03 TL oluyor. Bununla beraber dizel, mazot yani motorin vergisi ise 2.05 TL oluyor. Otogaz LPG için 2022 yılı vergi tutarı ise 0.85 TL oluyor. Tüm bunların yanı sıra benzin, motorin ve LPG için KDV yüzde 18 olarak belirlenmiştir.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELECEK?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili mevcut iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu. Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren MHP İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaparak durumu aktardı.

"İKTİDAR BU GERÇEĞİ GÖREREK ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır."