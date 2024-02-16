Altın ve Euro da Dolar'ın peşine takıldı!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. Haftanın son işlem günü Dolar kuruş kuruş yükselişini sürdürürken Euro ve altın da Dolar gibi zirvede. Kripto para piyasalarında ise yatırımcılarını heyecanlandıran yükseliş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Haftanın son işlem gününde hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Yeni yılda da rekor üstüne rekorla Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Dolar/TL son olarak 31,0048 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı yeni zirveye göre yüzde 4.25 oldu. Euro TL ise 33.14 bandında sınırlı düşüşle işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar üst üste beşinci haftayı da artıda kapamaya hazırlansa da yatırımcıların Fed'in Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle baskı altında kaldı. Yen, dolar karşısında 150 seviyesine yakın işlem görmeyi sürdürdü.indirimleri beklentilerini düşürmüştü.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 139 artışla 767 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi.

TCMB'nin yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre;

Dolar kuru beklentisi: Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Faiz beklentisi: Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın ikinci anketinde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket döneminde yüzde 45,00 olarak belirlendi. Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 42,96 seviyesinde oldu. Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 37,78 olurken bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

GSYH beklentisi: GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.

İşte 16 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,80 TL'den başlayan Dolar 30,82 TL'den,

33,14 TL'den başlayan Euro 33,18 TL'den,

38,76 TL'den başlayan Sterlin 38,82 TL'den,

20,50 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,50 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,75 TL'den, Euro 32,98 TL'den, Sterlin 38,62 TL'den, Japon Yeni ise 20,45 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 3 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.988 Dolar'dan,

1.984 TL'den başlayan Gram altın 1.988 TL'den,

3 bin 354 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den,

13 bin 776 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 776 TL'den,

22,76 TL'den başlayan Gümüş ise 22,81 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.987 Dolar'dan, Gram altın 1.968 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 339 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 743 TL'den, Gümüş ise 21,93 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 52 bin 152 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 769 Dolar'dan,

2 bin 836 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 818 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,66 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,50 Dolar'dan işlem görüyor.