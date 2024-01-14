Altın yükselir mi, düşer mi? Tunç Şatıroğlu'ndan 2024 yılı için altın tahmini

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, 2023 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarıyla ilgili tahminini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı yüzde 9.22 ile altın oldu. Euro yüzde 2,49, Dolar yüzde 5,41, BIST 100 endeksi yüzde 10,46 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 30,24 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Yatırımcılar 2024 yılında altının nasıl bir performans göstereceğini merak etmeye başladı. Yeni yıl ile birlikte uzmanlar altın tahminlerini paylaşmaya başladı. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, 2024 yılında da altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre; Şatıroğlu, Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine başlayacağının altını çizerek bunun altın fiyatları açısından pozitif olacağını belirtti.

2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi. Ons altında zirve beklentisine paralel olarak gram altın fiyatlarına ilişkinde, "Ekim ayından beri alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu yıl gram altın en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri olacak" diye konuştu.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Şatıroğlu, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ise altın fiyatlarına yönelik olasına etkisine dair ise şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, jeopolitik riskler açısından çok önemli bir konum değil. İsrail-Hamas çatışması ve Yemen'de yaşanan olaylar, emtia fiyatlarını ve dünya tahvil piyasasını etkileyecek konumda bulunmuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'daki çatışmalar altın fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olmaz. Mesela emtialar açısından çok önemli bir yer olan Rusya-Ukrayna savaşında da varlık fiyatlarında kısa süreli yükselişler yaşanmıştı ancak kalıcı olmadı. Altın fiyatlarında jeopolitik risklerden bahsetmek için çatışmaların etrafa yayılması ve süper güçlerin dahil olması gerekir. O yüzden şu anki yaşanan çatışmalar, jepolitik risklerden bahsetmek için yeterli değil."

ALTIN MI, BORSA MI?

Altın yatırımının dönemsel olarak iyi getiriler sunabileceğini belirten Tunç Şatıroğlu, "Altın, dönemsel olarak iyi getiriler sunabilir. Şu anda altın yatırımı için uygun şartlar mevcut çünkü Fed'in faiz indirimleri başlayacak. Ancak uzun vadede altın çok tavsiye edilecek bir yatırım değil. Amerikan borsasının altına göre daha çok getiri sağladığını biliyoruz. Borsa İstanbul'a göre ise şu anda altın yatırımı daha iyi getiri sağlayabilir ancak her türlü uzun vadede tavsiye edebileceğim bir yatırım aracı değil" şeklinde konuştu.

ALTIN ALACAKLARA TAVSİYE

Altın alacaklara da tavsiyede bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, "İnsanlara bankalardan altın almalarını tavsiye ederim. Çünkü hem çalınma riski bulunmuyor hem de piyasalar açıkken istedikleri zaman satışını gerçekleştirebilirler. Ancak fiziki olarak satın alınan altınlarda tam tersi şeyler söz konusu. Hem çalınma riski bulunuyor hem de satılmak istendiğinde her yerde ayrı fiyatla karşılaşma riski bulunuyor" dedi.

Cumhuriyet