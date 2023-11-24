Amazon işçilerinden ''Kara Cuma'' eylemi

Yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Kara Cuma başlarken yüzlerce Amazon çalışanı greve gitti. Sendikaların firma tarihindeki en büyük eylem günü olduğunu söylediği grev ve gösteriler Avrupa ve ABD'de de gerçekleşecek.

Avrupa'nın dört bir yanındaki işçiler ABD'li e-ticaret devi Amazon'a karşı, yılın en yoğun alışveriş günlerinden birinde depolarını aksatmayı ve ürünlerin Amazon koli dolaplarına ulaşmasını engellemeyi amaçlayan gösteriler planlıyor.

ALMANYA

İşçi sendikası Verdi, Amazon'un 2022'deki satışlarına göre en büyük ikinci pazarı olan Almanya'da Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Leipzig ve Rheinberg'deki beş sipariş karşılama merkezinde çalışan işçilerin toplu ücret anlaşması talebiyle Perşembe gece yarısından itibaren 24 saat süreyle greve gideceğini açıkladı.

İNGİLTERE

GMB sendikasına göre Amazon'un İngiltere'nin Coventry kentindeki deposunda çalışan binden fazla işçi, uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığının bir parçası olarak bugün greve gidecek. Sendikacılar ayrıca Amazon'un Londra'daki İngiltere merkezinde de bir gösteri düzenleyecek.

FRANSA

Fransa'da küreselleşme karşıtı Attac örgütü, eylemcileri Amazon dolaplarını afiş ve bantlarla donatmaya, böylece teslimat görevlilerinin ve müşterilerin dolapları açmasını engellemeye teşvik ediyor.

Kara Cuma'yı "aşırı üretim ve aşırı tüketim kutlaması" olarak nitelendiren Attac, protestoların Fransa genelinde 100 Amazon dolabının hedef alındığını tahmin ettiği geçen yıldan daha geniş çaplı olmasını beklediğini söyledi.

İTALYA VE İSPANYA

İtalyan sendikası CGIL Castel San Giovanni deposunda Kara Cuma grevi çağrısında bulunurken, İspanyol sendikası CCOO Amazon depo ve teslimat çalışanlarını Amazon'un on günlük indiriminin son günü olan "Siber Pazartesi" günü her vardiyada bir saatlik grev yapmaya çağırdı.

UNI Global Union tarafından koordine edilen küresel bir kampanya olan "Make Amazon Pay", Kara Cuma'dan Pazartesi gününe kadar 30'dan fazla ülkede grev ve protestoların yapılacağını söyledi.