Anadolu Jet'ten 9 Dolar'a yurt dışına bilet kampanyası

Anadolu Jet'in bazı yurt dışı uçuşlarını 9 Dolar + KDV üzerinden satış kampanyası izdiham yarattı. Anadolu Jet'in internet sitesi çöktü...

Anadolu Jet, bazı yurtdışı uçuşlarda geçerli olmak üzere 9 dolar + KDV fiyatıyla kampanya başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler siteye akın etti. Şirketin duyurduğu kampanya koşullarına göre, sınırlı sayıda bilet sınırlı sayıda uçuş için 9 dolar + KDV fiyatıyla satışa sunuldu.

Bugün sabah saat 10.00'da başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler ise uzun süreler siteye ulaşamadı. Bahsi geçen kampanyanın başladığı saatlerden itibaren Anadolu Jet'in internet sitesi ve uygulaması zaman zaman kilitlendi.

Şirketten ise siteye ulaşım konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları siteye bir türlü ulaşamadığını belirterek şikayetçi olurken bazı kullanıcılar ise aldıkları promosyonlu biletleri paylaştı.

Kampanyalı biletlerin alımı 12 Ağustos akşam saatlerine kadar devam edecek.