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AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet yurt içi bilet fiyatlarını 299 liradan satışa çıkardı. 11-12 Ekim tarihlerinde alınan biletlerle 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında seyahat yapılabilecek.

Türk Hava Yolları'nın iştiraklerinden olan AnadoluJet ucuz Bilet kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre yurt içi seyahatlerde bilet fiyatları 299 lira oldu.

11-12 Ekim 2022 tarihinde bilet alacak olan yolcular 6 Şubat-9 Nisan arası uçuş yapabilecek.

Yurt içi biletlerde geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.

Etiketler anadolu jet uçak bileti ucuz bilet
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