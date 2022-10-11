AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası
AnadoluJet yurt içi bilet fiyatlarını 299 liradan satışa çıkardı. 11-12 Ekim tarihlerinde alınan biletlerle 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında seyahat yapılabilecek.
Türk Hava Yolları'nın iştiraklerinden olan AnadoluJet ucuz Bilet kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre yurt içi seyahatlerde bilet fiyatları 299 lira oldu.
11-12 Ekim 2022 tarihinde bilet alacak olan yolcular 6 Şubat-9 Nisan arası uçuş yapabilecek.
Yurt içi biletlerde geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.
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