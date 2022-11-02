AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet yurt içi uçuşlarda geçerli bilet kampanyası başlattı. Yüzde 20 indirimli biletler satışa sunuldu. Kampanya 2-3 Kasım tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak.

Dönem dönem indirimli uçak bileti satan THY'nin ardından AnadoluJet de ucuz bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında biletler yüzde 20 indirimli satılacak.



02 – 03 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli olacak kampanyada uçuş tarihleri 2 Kasım 2022 - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında olması gerekiyor.

www.anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşu planlayanlar yararlanabilecek. Kredi/banka kartı ile yapılacak işlemlerde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJYUZDE20” indirim kodunu girilecek ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanılacak (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacak).

Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı, tek yön ya da gidiş dönüş uçuşları kapsıyor.

Biletler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya 143.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı.

Kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemeyecek.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal Bilet kuralları geçerli olacak.