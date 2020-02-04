Ankara-Sivas arası YHT hattında sona doğru! 12 saatlik yol 2 saate inecek

Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlıyor.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi.

12 SAATLİK YOL, 2 SAATE İNECEK

Bakan Turhan eylül ayında yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı. Projenin üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon telekomünikasyon sistemleri devam ediyor. Kayaş-Yerköy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat ray serimi tamamlandı" şeklinde konuşmuştu.

MEVCUT GÜZERGAHTA YOLCULUK 12 SAAT

Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğü Ankara-Sivas arasındaki mevcut güzergahta yolculuk yaklaşık 12 saat sürüyor.