Ankara'da simide bir zam daha

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası, 3 liraya satılan simide 1 lira daha zam geleceğini açıkladı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te 3 liraya satılan simide 1 lira daha zam yapma kararı aldıklarını açıklayarak, “Halkın alım gücü olmadığı için biz 4 lirada karar aldık. Halk artık, simit bile o kadar lüks oldu ki ‘Hadi simitçiye öğlen yemeğine gidelim’ oldu” dedi.

Savaş Delibaş, bugün yaptığı açıklamada, simide 1 lira daha zam yapacaklarını duyurdu. Delibaş, “Ocak ayında hammadde fiyatlarının fahiş artması nedeniyle Ankara’da simidin 4 lira olması kararını aldık. Biz, hammaddenin yüzde 200-300 artışları nedeniyle 4 lira kararını almak zorunda kaldık. Bu zam değildir, sistemin güncellemesidir” diye konuştu.

Delibaş, artan maliyetler nedeniyle normalde simidin 5 lira olması gerektiğini savunarak, “Halkın alım gücü olmadığı için biz 4 lirada karar aldık. Halk artık, simit bile o kadar lüks oldu ki ‘Hadi simitçiye öğlen yemeğine gidelim’ oldu. Elektriğe yüzde 127, doğal gaza yüzde 50 zam gelmiş. Kira artışları… Mal sahiplerinin hiçbiri devletin açıkladığı yüzde 20’yi kabul etmiyor. Hep yüzde 40-50 kira artışları yapıyorlar” dedi.

Başkent’te en son simit zammı Kasım 2021'de yapılmıştı. 2,5 lira olan simidin fiyatı 3 liraya çıkmıştı.

(ANKA)