  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ankara'da simit fiyatlarına zam

Ankara'da simit fiyatlarına zam

Ankara'da simit fiyatlarına zam

Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit fiyatlarına zam geldi.

Maaliyet gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı.

Zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.

Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit için fiyatlar güncellendi.

4 Nisan'dan itibaren geçerli

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 liradan satılacak olan simit zammının resmen 4 Nisan'da uygulamaya gireceğini duyurdu.

Ancak kentte birçok fırın simidi 4 liradan satmaya başladı.

Etiketler zam fiyat simit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Eyvah'' dedirten yıl sonu dolar kuru tahmini açıklandı
Müge Anlı'dan ekranlarada görmeye alışık olduğunuz Müge Anlı'yı unutun pozu
Ünlü ekonomist ''işler sarpa sardı'' deyip AK Parti'nin yeni planını açıkladı
Adana'da sıradan bir gün... Polisleri kaldırımda ellerinde çekirdekle izlediler
Vahdettin’e karşı Atatürk’ü savunan komutana sürgün iddiası
4 ilde Türkiye'nin ciğerleri yandı!
Zeynep Bastık anne mi oluyor ? Sürpriz açıklama
Erdoğan'ın gençlere verdiği tavsiye tepki çekti
İstanbul'da fırtına! Tabelalar uçtu Büyükdere caddesi trafiğe kapatıldı
Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin