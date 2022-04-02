Ankara'da simit fiyatlarına zam

Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit fiyatlarına zam geldi.

Maaliyet gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı.

Zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.

Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit için fiyatlar güncellendi.

4 Nisan'dan itibaren geçerli

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 liradan satılacak olan simit zammının resmen 4 Nisan'da uygulamaya gireceğini duyurdu.

Ancak kentte birçok fırın simidi 4 liradan satmaya başladı.