Aralarında kolonya da var! Binlerce ürüne daha ek vergi geldi

Hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67. fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 32. fasıl ile 97. fasıllarda yer alan 1200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.

HANGİ ÜLKELERE UYGULANMIYOR

İlave gümrük vergisi bazı ülke grupları için uygulanmıyor, uygulanmayan ülkeler şöyle:

AB üyesi ülkeler, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur.