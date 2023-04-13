  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Arnavutluk'tan ''Thodex'' kararı

Arnavutluk'tan ''Thodex'' kararı

Arnavutluk'tan ''Thodex'' kararı
Güncelleme:

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı.

Mahkeme, iade kararının bozulması talebini reddetti.

ÖZER AĞUSTOSTA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

7 ARALIK’TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.

Etiketler Thodex karar arnavutluk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mart ayında en çok satılan 2. el araç marka ve modelleri belli oldu
Asgari ücret toto başladı! Temmuz'da maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Yüzbinlerce kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
Ekonomistlerin enflasyon tahminleri belli oldu
Mehmet Ali Erbil'den skandal sözler: ''Aleyna Tilki ile öpüşmek isterdim''
Erdoğan'ın ''müsvedde'' dediği profesörü Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Erdoğan'ın dava arkadaşı milletvekilliği adaylığından çekildi
Adıyaman'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
Cübbeli biri bakan diğeri vekil AK Partili iki kadını hedef aldı
Survivor'da kıyamet koptu, Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu