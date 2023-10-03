Aselsan ile Roketsan arasında 3 yeni sözleşme

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Haberleşme Sistemleri arasında toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon avro ve 55,2 milyon Türk lirası olan sözleşme imzalandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aselsan ile Roketsan arasında haberleşme sistemleri, arayıcı başlık sistemleri ve atış kontrol sistemleri ile ilgili toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,23 milyon euro ve 55,2 milyon TL olan sözleşmeler imzalandı.