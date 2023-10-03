Aselsan ile Roketsan arasında 3 yeni sözleşme
ASELSAN ile ROKETSAN arasında Haberleşme Sistemleri arasında toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon avro ve 55,2 milyon Türk lirası olan sözleşme imzalandı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aselsan ile Roketsan arasında haberleşme sistemleri, arayıcı başlık sistemleri ve atış kontrol sistemleri ile ilgili toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,23 milyon euro ve 55,2 milyon TL olan sözleşmeler imzalandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol