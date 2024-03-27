ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık 2 satış sözleşmesi

ASELSAN, toplam 35,1 milyon dolar tutarında 3 ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,"Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi" imzalandığı belirtildi.

Şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği dile getirilen iş ilişkisinin 27 Mart 2023 tarihinde başlayacağı ifade edildi.