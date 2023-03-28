Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Görüşme öncesi açıklama yapan Bilgin, asgari ücrete zam için tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.
Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti.
Görüşme öncesinde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz’da" açıklamasında bulundu.
Gözler kritik zirvede alınacak kararlara çevrildi.
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