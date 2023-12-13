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ATO'dan tek oranlı vergi sistemi önerisi

ATO'dan tek oranlı vergi sistemi önerisi
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergide reform çağrısı yapıp tek oranlı vergi sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mevcutta uygulanan vergi sisteminin, ülkenin gelişimi ile uyumlu olmadığını savundu.

Baran açıklamasında, "Verginin sadeleştirilmesi, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi tek oranlı hale getirilmesi vergide adalet sağlamanın yanı sıra vergi prosedürlerini azaltarak girişimciliğin önünün açar, tahsilat oranlarını da artırır." ifadelerine yer verdi.

Baran, açıklamasında tüm ücret gruplarını etkileyen gelir vergisi dilimleri ile SGK üst limitlerinde güncelleme yapılması gerektiğini de dile getirdi.

“Çalışanlarımızın 1-2 ay sonra vergi dilimi nedeniyle maaşları düşüyor." diye konuşan Baran, "İstihdamın etkilenmemesi adına, çalışanların refah seviyesinin gerilememesi adına vergi dilimlerinde güncelleme yapılması gerekiyor." dedi.

Etiketler ato vergi oran
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