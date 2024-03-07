Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklediği gibi faizleri sabit bıraktı.

ECB, mart ayı toplantısında refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranını yüzde 4,50’de, mevduat faizini yüzde 4'te, marjinal fonlama faizini ise yüzde 4,75'te sabit tuttu.

Mart ayı para politikası toplantısına yönelik ise piyasaların genel beklentisi ECB’nin faizleri sabit bırakacağı yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayında faizleri sürpriz bir şekilde 25 baz puan artırdıktan sonra faiz artışlarını pas geçmişti. Böylelikle ECB, dört toplantı üst üste faizleri sabit bırakmış oldu.

Ancak, Danske Bank Research analistleri geçtiğimiz hafta zayıflayan ABD ekonomik verilerinin, ECB ve Fed'in 2024 yılında yapması beklenen faiz indirimleri arasında bir yakınlaşmaya yol açtığını belirtti.

Analistler, piyasaların 2024 yılında ECB'nin 90 baz puan, Fed'in ise 85 baz puan faiz indirimi yapmasını fiyatladığını, bunun da Danske'nin her iki merkez bankası için bu yıl beklediği 75 baz puandan biraz daha fazla olduğunu ifade etmişti.