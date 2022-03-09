Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı: İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton Ayçiçek Yağı yüklü Gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."