Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı: İşte Türkiye'ye geleceği tarih
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton Ayçiçek Yağı yüklü Gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."
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