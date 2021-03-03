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AYM'den çalışan yaşlılara büyük maaş müjdesi!

AYM'den çalışan yaşlılara büyük maaş müjdesi!

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın başvurusu üzerine kişinin yaşlılık aylığı alabilmesi için işten ayrılmasını zorunlu kılan yasa hükümlerini iptal etti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, “Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki ay başından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır” hükmündeki “İşten ayrıldıktan sonra” ifadelerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

"İŞVEREN KAYITLARINI BUNA GÖRE YAPIYOR"

Başvuruyu görüşen AYM, “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ifadelerini oy birliği ile iptal etti. AYM kararının gerekçesinde, sigortalının SGK’ya yaşlılık aylığı başvurusu yaptığını bildirmesinin ve işverenin de kayıtlarını buna göre yapmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Gerekçede, “Sigortalının yaşlılık aylığı tahsis talebinden bulunmadan önce çalıştığı işten fiilen ayrılmasını gerektirmeyecek daha hafif nitelikteki tedbirlerle de sosyal güvenlik sisteminin düzenli bir şekilde işleyişinin sağlanması amacına ulaşılabileceği gözetildiğinde kuralla öngörülen sınırlamanın anılan amaca ulaşma bakımından gerekli olmadığı da anlaşılmaktadır” denildi.

ANKA

Etiketler çalışan emekliler maaş aym anayasa mahkemesi
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