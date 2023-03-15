  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BAE Tiktok’a ortak oldu

BAE Tiktok’a ortak oldu

BAE Tiktok’a ortak oldu
Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibi olduğu G42 firması TikTok'un ana şirketi ByteDance'a 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abu Dabi merkezli yapay zeka firması G42, 220 milyar dolar değerindeki Çinli internet firması ByteDance’de yaklaşık 100 milyon dolarlık hisse satın aldı.

G42, BAE’nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın oğlu Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan tarafından kontrol ediliyor. Tahnoon son dönemlerde G42 aracılığıyla bulut sistemlerinden aşılara ve sürücüsüz arabalara kadar pek çok teknojik ürüne yatırım yapıyor.

ByteDance’ın değeri, TikTok’un ABD’de ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklanabileceği iddiası nedeniyle son dönemde önemli ölçüde dalgalanmıştı. Bununla birlikte, ByteDance’ın reklamverenler arasındaki popülaritesi, şirketin 2022’de 12 milyar dolar gelir elde etmesiyle sonuçlandı.

ByteDance’ın en önemli hizmeti olan TikTok, daha genç bir demografiye ulaşmaya hevesli reklamcıları kendine çekerken dünya çapında canlı yayınlar aracılığıyla milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ürün satıyor.

Etiketler Birleşik Arap Emirlikleri bae tiktok g42 yatırım ortaklık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOGG'un fiyatı açıklandı, Erdoğan'ın o sözleri tartışma konusu oldu
Bahçeli ve Hakan Fidan hakkında dikkat çeken iddia
A'dan Z'ye yeni borç yapılandırması yürürlükte... İşte tüm ayrıntılar
Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi
Dolar 19 TL sınırında, altın uçtu!
''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası!
İzmir’de konteyner kentte zorla tahliye ayıbı
Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma
Erdoğan'dan bir deprem itirafı daha
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ? Ünlü gazete dünyaya bu 4 anketi servis etti