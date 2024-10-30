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Bakan açıkladı: Elektrikte yeni dönem şubat ayında başlıyor

Bakan açıkladı: Elektrikte yeni dönem şubat ayında başlıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, ''Türkiye'de ortalama 200 kilovat saatlik bir tüketim var. EPDK yaptığı düzenlemeyle, 2 katından daha fazla; ayda 417 kilovat saat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar; elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacak.'' dedi.

Elektrik ve doğalgaza ocak ayında zam geleceğine dair iddialar bir süredir konuşuluyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zamla ilgili bir gündemin olmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazdaki desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yansımasını amaçladıklarını belirterek, "Bu anlamda desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılaması ile alakalı bir düşüncemiz var. Türkiye'de ortalama 200 kilovat saatlik bir tüketim var, evlerimizde. EPDK'nın yaptığı düzenlemeyle, 2 katından daha fazla; ayda 417 kilovat saat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar; elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacak. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu. Türkiye ortalamasının üstünde bir tüketim yapıyorsan, 200 kilovat saatlik tüketiyorsan, faturan ayda 414 TL. Dolayısıyla ocakta 414 TL ödemeye devam edeceksin. Ama 400 kilovat saat, normal tüketimin 2 katından daha fazla ayda 1050 liralık bir fatura geliyorsa, zaten 417 kilovat saatlik bu tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" dedi.

'İSTİNALAR DA YAPACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi var. Bunun sadece yüzde 3'ü, 1,2 milyon abone bundan etkilenebilir. Onlar da yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesim, bunlar da elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapmamız lazım. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette burada istisnalar da yapacağız. Camiler, cemevleri vesaire, onları mesken grubuna sokmuştuk. Onlar yine bu istisnalarına devam edecek. Böyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var; ama hakikaten bir desteğe, bir ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere bunu vermenin de anlamlı olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, ekim ayının ilk haftasında yaptığı açıklamasında, "Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak." demişti.

 

Elektriğe gizli zam iddiası: 200 TL'lik fatura 500 TL'ye çıkacakElektriğe gizli zam iddiası: 200 TL'lik fatura 500 TL'ye çıkacakEkonomi

 

Etiketler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik doğalgaz zam
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