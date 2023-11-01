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Bakan açıkladı: Evlilik kredisinde yaş sınırı olacak

Bakan açıkladı: Evlilik kredisinde yaş sınırı olacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi için yaş kriteri olacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde yaş kriterinin olacağını söyleyerek 18-27 yaş aralığında olmasını beklediklerini ifade etti.

Göktaş, sıfır faizli kredinin 2 geri ödemesiz olarak 4 yıllık olacağını ifade etti.

"BELLİ SUÇLARA BULAŞMAMIŞ OLACAK"
"Aile ve Gençlik Bankası'na" yönelik çalışmaların sorulması üzerine Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. 

Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış. Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek. 4 yıllık kredi, 2 yıl geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak."

BAKAN TARİH VERDİ
"Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

AA

Etiketler evlilik kredisi mahinur özdemir göktaş yaş kriteri
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