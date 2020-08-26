Bakan Albayrak'ın anlattığı fıkra olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de canlı yayına katıldı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerji kaynaklarını nasıl kullanacağı hakkında konuşurken, durumu 'fıkra anlatarak' açıkladı.

"Ülkeyi peşkeş çekenler, parsel parsel verenler, bu iktidarı da öyle zannediyorlar" ifadelerini kullanan Albayrak, şu fıkrayı anlattı:

"İki âmâ dolma yiyormuş. Biri demiş ki “Ne o ikişer ikişer götürüyorsun” demiş. Öbürü de “Yok, bir tane yiyorum” demiş. İlk konuşan da “Haa ben ikişer tane yiyorum da sen de öyle yapıyorsun sandım” demiş."

Bakan Albayrak açıkladı: Doğalgaz indirimi ne zaman olur?