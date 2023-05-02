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Bakan Bilgin o soruya yanıt verdi: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?

Bakan Bilgin o soruya yanıt verdi: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gündeme damga vuran asgari ücret zammı aylarca konuşulduktan sonra Ocak 2023 itibarıyla 8 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Zammın ardından enflasyonun durumuna göre temmuz ayında da iyileştirme yapılabileceği vurgulanmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hayat pahalılığından dolayı temmuzda asgari ücrete bir zam daha yapılacağını açıkladı. Bu sözlerin ardından milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ
24 TV'de Seçim Özel programına katılan Bakan Bilgin ekonomiye ilişkin yeni açıklamalarda bulunduç Son yıllarda Türkiye'nin değişmeyen gündemi olan asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız." dedi.

ÇALIŞANLARIN MERAK ETTİĞİ SORU: ASGARİ ÜCRET 5 HANEYE ÇIKAR MI?
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna şu yanıtı verdi;

"AK Parti göreve geldiğinde asgari ücret 120 dolar civarlarındaydı. Şu anda 455 dolar. Biz zam görüşmeleri yaparken çalışanları enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Temmuzda zam görüşmelerini yeniden değerlendireceğiz. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen bir takım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz."

Etiketler temmuz asgari ücret zam
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