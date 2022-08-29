Bakan duyurdu! 831 bin haneye 427,9 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programında yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü hatırlattı.



Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, “Bu çerçevede 1,6 milyon haneye SYDV’lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız” dedi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL’lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

DESTEK 12 AY BOYUNCA SÜRECEK

Destek programı çerçevesinde gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu desteği sunacaklarını belirten Bakan Yanık, haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli olmak üzere destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde, "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması durumunda dâhil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek” diye konuştu.

DESTEĞE TÜM KESİMLER DAHİL EDİLDİ

İhtiyaç sahibi vatandaşları küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programına hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkâr ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek.”

İHA