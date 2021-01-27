Bakan Elvan açıkladı! Kafe ve restoranlara ne kadar devlet desteği ödemesi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs kısıtlamaları altında faaliyet yürüten restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter hesabından bir açıklama yaparak detayları paylaştı.

Destek ödemesi, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeleri kapsıyor. 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan işletmelere hibe ödemesi yapılacak.

Tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak. Ödeme 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak.