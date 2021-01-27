Bakan Elvan açıkladı! Kafe ve restoranlara ne kadar devlet desteği ödemesi yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs kısıtlamaları altında faaliyet yürüten restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter hesabından bir açıklama yaparak detayları paylaştı.
Destek ödemesi, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeleri kapsıyor. 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan işletmelere hibe ödemesi yapılacak.
Tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak. Ödeme 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak.
Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 27, 2021
1⃣2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa
2⃣2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa
3⃣2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak) pic.twitter.com/r9gWG1o6Zy
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