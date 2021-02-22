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  3. 22 Şubat 2021 11:16

Bakan Elvan'dan esnafın tepkisini çekecek açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz" dedi.

Bakan Elvan'dan esnafın tepkisini çekecek açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

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