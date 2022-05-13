Bakan Karaismailoğlu yarın açılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nı inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış öncesi hazırlıkları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin, "Havalimanımız, bölgemizi Türkiye'mizin de ötesinde Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak." dedi.

Karaismailoğlu, temeli 3 Nisan 2017'de atılan, yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış öncesi son hazırlıkları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla havalimanına gelen vatandaşlarla görüştü, burada engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, incelemeleri sonrası Bakan Karaismailoğlu'na "Erişebilirlik Belgesi"ni takdim etti.

- "Türk sivil havacılığı, küresel bir güç haline geldi"

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ülkenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltmak, turizmi, ticareti canlandırmakla kalmadığını, kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kıldığını belirterek, "Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarla son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Havayolu halkın yolu olacak. Her vatandaşımız uçağa binecek.' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde hava yolu sektörüne 147 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi baştanbaşa, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanlarımızı da tepeden tırnağa yeniledik. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 25 Mart'ta açtığımız yeni Tokat Havalimanı ile 57'ye yükselttik. Rize –Artvin Havalimanımız ile bu sayıyı 58'e yükseltiyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği."

Havalimanının tüm imalatlarının başarıyla tamamladığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir yapı inşa etmenin memnuniyetini taşıyoruz. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz havalimanımız, yılda 3 milyon yolcu kapasitesinde. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak."

- Teknik ve yapım özellikleriyle dünyada sayılı örnekler arasında

Rize-Artvin Havalimanı'nın teknik ve yapım özellikleriyle dünyada sayılı örnekler arasında yer alacağını, peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar atıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, yani 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu bölgedeki tarihi ve etkileriyle birlikte anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere havalimanımızda yer verdik." dedi.

- "Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı vizyonuyla hareket ediyoruz"

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na işaret eden Karaismailoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hepimiz hassasiyet göstermeliyiz. Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmamalıyız. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşların kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilir olanaklara sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, araca binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamalarını başlattık. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz. Kullanıcı dostu mobil uygulamalarımızın ilk etabını da bu yıl içinde hizmete sunacağız. Projemiz, seyahat planlaması, biletleme, canlı destek modülü ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulama."

Karaismailoğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarımızın tümü 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. Rize-Artvin Havalimanı'mızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik, başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit olduk." dedi.

- "20 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'yi 100 yıl ileri taşıdık"

Her türlü yatırımı "insan hayatını kolaylaştırmak" üzerine inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "20 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'yi 100 yıl ileri taşıdık. Bunun öz güveni ve milletimizin teveccühünün yanımızda olmasının verdiği güçle çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Hamdolsun, bizi iktidara taşıyan da 20 yıldır sahiplenerek orada tutan da milletimizdir. Biz bu sevgiyi vatanın her köşesine götürdüğümüz hizmetlerimizle sağladık. 'Nerede bu devlet?' diye feryat edilen günler çok geride kaldı. Bundan sonra da bu birliğimizi bozamazlar." diye konuştu.

Muhalefetin kirli siyaset yaptığını, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izlediğini söyleyen Karaismailoğlu, "Proje yok, eser yok, hizmet yok. 'Çamur at, izi kalsın.' bildikleri tek siyaset. Milletimiz, suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi biliyor. İşte bu 20 yılda verdiği her sözü tutmuş, milleti için aşkla çalışan, hizmet, refah, kalkınma, adalet deyince güven duyulan bir iktidarın başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisliğinin gurur projelerinden, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa sürede tamamladıklarını ve milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hemen peşinden Tokat'ı havalimanı ile buluşturduk. Ondan 1 hafta sonra 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevreyolu'nu açtık, transit yolu şehir dışına taşıdık. Antalya'da Fasalis Tüneli ile Antalya-Kemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Kırklareli'de Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılışını yaptık. Hizmet ve eser siyasetimiz devam edecek."

- "Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak"

Rize-Artvin Havalimanı'nın pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesinde bulunduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir. Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemiz turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. Doğu Karadeniz, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Havalimanımız, bölgemizi Türkiye'mizin de ötesinde Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak."

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'de ve dünyada yeni atılımlara ilham vereceğine yürekten inandığını da sözlerine ekledi.

Bu arada, yarın açılışta gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Karaismailoğlu'nun incelemeleri sırasında prova uçuşu gerçekleştirdi.