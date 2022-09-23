Bakan Kirişci duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
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