Bakan Nebati: 18 bin 16 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkanı sunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Konya'da açıklamalarda bulunarak, "18 bin 16 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkanı sunduk" diye konuştu.

Bakan Nebati, 2002 yılından bugüne, ülkenin yakaladığı güçlü ve istikrarlı büyüme sonucunda birçok il gibi Konya’nın da mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatı yakaladığını kaydederek, “2004 yılında 11,5 milyar lira üretim yapan şehrimiz 2021 yılında tam olarak 149 milyar lira üretim performansına ulaştı. Konya’mız, 2002 yılındaki 130 milyon dolarlık ihracatını 21 yılda 25 katından daha fazla artırarak 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda 3,3 milyar dolara kadar yükseltti.

4,4 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI SUNDUK

Bu performansıyla Konya, 2022 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12. ilimiz oldu. Konya’mız son 21 yılda artan yatırımlarla ve 50 binden fazla KOBİ’siyle ülkemizin en dinamik, en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri konumundadır. Konya, 18,7 milyon dekarlık tarımsal alanıyla ülkemizin en büyük ekilebilir alanını oluşturuyor. 2022 yılında Konya’da toplam 37 bin 39 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 10 milyar liranın üzerinde Hazine faiz destekli kredi sağladık. Bu yılın ilk üç ayındaysa toplamda 18 bin 16 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkanı sunduk” dedi.