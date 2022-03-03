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Bakan Nebati: Dövizi düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

Bakan Nebati: Dövizi düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamlarının 2023 seçimlerine kadar tek haneye düşeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı yıllık yüzde 54,44’lük tüketici fiyat endeksi ve yüzde 105,01’lik üretici fiyat endeksine ilişkin, “Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık yüzde 54,44’lük tüketici fiyat endeksi ve yüzde 105,01’lik üretici fiyat endeksine ilişkin paylaşım yaptı. Nebati açıklamasında, salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toplanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğunu belirterek, Türkiye’de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve şubat ayında yıllık tüketici fiyat endeksinin yüzde 54,44’e, üretici fiyat endeksinin ise yüzde 105,01’e ulaştığını hatırlattı. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edildiğini yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptıkları KDV indirimleri ile gösterdiklerine vurgu yapan Nebati, “Ayrıca diğer bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:
“Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”

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Etiketler nureddin nebati hazine ve maliye bakanlığı enflasyon
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