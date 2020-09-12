Bakan Selçuk: Sosyal yardımlara 10 milyonun üzerinde başvuru geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SOSYAL KORUMA KALKANI

Bakanlık olarak temalarımız geniş bir bakanlığız. Tüm vatandaşlarımızı çalışanları, işsizlerimiz, işverenlerimiz,kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız hepsini koruma kalkanı altına almaya çalışıyoruz. 4 sac ayağı üzerinde. Çalışma hayatındaki düzenlemeler, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar. Sosyal anlamda koruma altına alabilmek amacımız.



Salgınla önlemler aldık. Hem işveren hem de çalışanlarımızı korumayı hedefledik. Hem aktif, hem de pasif işgücü programları aldık. Kısa çalışma ödeneği bunlardan en önemlisiydi. Ayrıca işten çıkarmaları önlemeye çalıştık. En temel nokta kısa çalışma ödeneği oldu. Paralel olarak nakdi ücret desteğini fesih kısıtlaması getirdik ki kimse mağdur olmasın.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

En az asgari 1/3'ten fazla azalttığında gelir desteği mekanizmasıdır. İşsizlik sigorta fonuna ödenen primler ver Bu sigorta fonunu kumbara gibi düşünürsek, işçi ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Geri ödeme yapıyoruz. Gelirlerinin bir kısmını elde etmiş oluyorlar. 2 ay daha uzatıldı.



PANDEMİ UZARSA...

Gayet güçlü işsizlik sigorta fonumuz var. Tez zamanda umarız ki etkisi azalır. Belli bir süre devam edebilir endişemiz yok. Aralık sonuna kadar daha da uzatabilecek kadar fonumuz var. Hem çalışan hem de işveren için gerçekleşen bir mekanizma olsa da normalleşme adı altında başka bir destek de veriyoruz. KÇÖ etkin olsa da normalleşirken işçimizin daha az gelir almasına neden oluyor. Normalleşme desteği almalarını tavsiye ediyoruz.



Normalleşme desteği ücret desteği değil, SGK primlerini ödeyeceğiz. Bakanlık olarak 3 aylık primlerimizi 6 ay öteledik. Yani 40 milyarlık bir öteleme. Kısa çalışmadaki verilerimiz 3.5 milyondu ilk başlarda. Normalleştikçe işverenlerimiz geçmeye çalışıyor. Çalışanına ful maaş vermek için işverenlerimiz gayret içinde. Bildirgeler normalleşme desteği için bu ayın sonuna kadar 26 Eylül'e kadar devam ediyor. Prim desteği 1000 lira. Kısa çalışmadan faydalandıkları oranda verilecek. 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz ödemiş olacağız.

'10 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU GELDİ'

Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. 10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz.

Sosyal yardımlarda gelen taleplere baktık ki dönemsel ihtiyacında olan muhtaçlıkta olmayan vatandaşlarımız da başvurmuş durumdalar. Başka bir vatandaşımızın sosyal yardım almasını geciktiren bir süreç. Biz Bize Yeteriz kampanyası çerçevesinde 2 milyar 76 milyon lira yardım toplandı. Yüzde 90'ı da dağıtıldı. 170 milyon kaynak kaldı.

Ricada bulunayım. Sosyal medyadan bize başvuruda bulunuyor vatandaşımız. Biz ulaşmaya çalışıyoruz, DM'den bile dönüş alamıyoruz. Yüzde 50'sinden daha fazlasına ulaşamıyoruz, tek tek bakıyoruz onlara. Evde herhangi bir gelir varsa zaten biz sosyal yardımları ulaştıramıyoruz. Hane gelirinin asgari ücretin altında olması gerekiyor.