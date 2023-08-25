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Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüşecek

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla New York'ta bir araya gelecek.

Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.

Etiketler mehmet şimşek new york abd hazine ve maliye bakanlığı
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