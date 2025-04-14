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Bakan Şimşek açıkladı: Cari açıkta tahminler değişti

Bakan Şimşek açıkladı: Cari açıkta tahminler değişti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP (Orta Vadeli Program) hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti. Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP (Orta Vadeli Program) hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz'' dedi.

Ekonomide kırmızı alarm: Cari açık büyüyorEkonomide kırmızı alarm: Cari açık büyüyorEkonomi

 

DHA

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Etiketler mehmet şimşek cari açık
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