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Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
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Ekonomi ile ilgili ortaya atılan son iddialara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek, yüksek faizli sıcak para çekmek amacıyla "carry trade" programının uygulandığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

"Carry trade" iddialarına sert tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi.

"CARRY TRADE" İDDİALARINA SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) İstanbul'da düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği toplantısında, "carry trade" iddialarına da sert tepki gösterdi.

"BU ARALAR YENİ BİR HİKAYE ÜRETİYORLAR"

Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Bakan Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var. Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." dedi.

Etiketler bakan şimşek mehmet şimşek Hazine Bakanı Mehmet Şimşek
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