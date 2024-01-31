Bakan Şimşek: İhracatçılara 50 milyar dolarlık destek verilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıkladı.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.''
İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 31, 2024
Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor.
İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak…
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol