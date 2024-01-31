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Bakan Şimşek: İhracatçılara 50 milyar dolarlık destek verilecek

Bakan Şimşek: İhracatçılara 50 milyar dolarlık destek verilecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.''

 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı ihracatçıya destek eximbank
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