Bakan Şimşek, köprü ve otoyol zamlarının enflasyona etkisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın yıllık enflasyona etkisinin 0.05 puan olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

İşte köprülerin yeni geçiş ücretleri:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

​​​​​​​​​​​​​​​​YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

AA