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Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine destek vereceklerini belirterek, ''Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz'' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK: CARİ AÇIĞI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. 

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek cari açık yüksek teknoloji
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