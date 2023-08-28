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Bakan Şimşek’ten ''ihracat kredi paketi'' açıklaması

Bakan Şimşek’ten ''ihracat kredi paketi'' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.” ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan şimşek kredi kredi paketi ihracat
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