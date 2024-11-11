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Bakan Şimşek'ten işsizlik yorumu: ''Hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor''

Bakan Şimşek'ten işsizlik yorumu: ''Hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor''
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Eylül ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti'' dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti. Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek" ifadelerini kullandı. 

Eylül ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti'' dedi.

DHA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı işsizlik rakamları mehmet şimşek
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