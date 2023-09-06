Bakan Şimşek'ten OVP açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün kamuoyuna duyurulan Orta Vadeli Program'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye (Orta Vadeli Program) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.
"İSTİKRAR, YAPISAL DÖNÜŞÜM..."
Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.
Orta Vadeli Program:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 6, 2023
Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…
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