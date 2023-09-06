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Bakan Şimşek'ten OVP açıklaması

Bakan Şimşek'ten OVP açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün kamuoyuna duyurulan Orta Vadeli Program'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye (Orta Vadeli Program) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.

"İSTİKRAR, YAPISAL DÖNÜŞÜM..."
Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.

 

 

Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı orta vadeli programı ovp
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