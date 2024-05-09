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Bakan Şimşek'ten TCMB rezervleri için dikkat çeken açıklama

Bakan Şimşek'ten TCMB rezervleri için dikkat çeken açıklama
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TCMB'nin döviz rezervlerindeki artışla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "güven artıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, programın çalıştığını, yeniden dengelenmeyle cari açığın düştüğünü ve makro finansal istikrar güçlendiğini ifade ederek, "Güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

 

Etiketler tcmb rezerv mehmet şimşek tcmb'nin döviz rezervleri
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