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Bakan Varank duyurdu! 2022 sonuna kadar uzaktan çalışma kararı

Bakan Varank duyurdu! 2022 sonuna kadar uzaktan çalışma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personelin 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışabileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kocaeli'de açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Ar-Ge Tasarım Merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek." dedi.

Varank, "Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Etiketler mustafa varank uzaktan çalışma
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