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  3. KOSGEB destek ödemeleri için tarih belli oldu

Bakan Varank KOSGEB destek ödemesi için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB destek programı kapsamında ilk ödemelerinin haziran ayında yapılabileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" açıklamasında bulundu.

Etiketler mustafa varank kosgeb destek kredi hibe
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