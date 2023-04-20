Bakan Yanık: Bayram müjdesi yükleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17.30'u işaret etti ve "Bayram müjdesi yükleniyor" ifadelerini kullandı. Bakan Yanık'ın paylaşımının ardından herkes müjdeyi merakla beklemeye başladı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TAHMİNDE BULUNDU

Söz konusu paylaşımın ardından çok sayıda sosyal meyda kullanıcısı, müjdenin ne olabileceği yönünde tahminde bulundu. Yapılan paylaşımlar arasında Yanık'ın vereceği müjdenin personel alımı ile ilgili olduğu tahmini ağırlık kazandı.