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Bakan Yumaklı duyurdu: Bin kişilik işçi alımı yapılacak!

Bakan Yumaklı duyurdu: Bin kişilik işçi alımı yapılacak!
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in bin kişilik geçici işçi alımı yapacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURULAR 11 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404
Kimya Teknisyeni 344
Makine Teknisyeni 78
Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42
İş Makinaları Operatörü 31
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28
Tarım Makinaları Teknisyeni 20
İnşaat Teknisyeni 18
Elektrik Teknisyeni 15
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11
Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3

Etiketler İbrahim Yumaklı işçi alım
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