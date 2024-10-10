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Bakanlık Köfteci Yusuf'u listeye ekledi

Bakanlık Köfteci Yusuf'u listeye ekledi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine Köfteci Yusuf'u da ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeyi güncelledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

KÖFTECİ YUSUF'UN İKİ İŞLETMESİ LİSTEDE

Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.

İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

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Etiketler köfteci yusuf tarım ve orman bakanlığı
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